Korsan balon imalathanesinde patlama: 1'i ağır 5 yaralı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde, izinsiz olarak balon imalatı yapılan bir atölyede, helyum gazı dolu tüpün patlaması sonucu 1\'i ağır 5 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Cezaevi Semti\'ndeki 563\'üncü Sokak\'taki bir apartmanın zemin katında, uçan balon imalatı yapılan bir atölyede sabah saat 11.30 sıralarında patlama meydana geldi. Büyük korkuya yol açan patlama sonucu atölyede çalışan 4 kişi ile o sırada sokaktan geçen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Patlama sonrasında olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Patlamanın meydana geldiği atölye kullanılmaz hale gelirken, polis olay yerinde inceleme başlattı.

Patlama sonrası olay yerine gelen Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, patlamanın meydana geldiği işyerinde uçan balon imalatı yapıldığını ve bu işyerinin korsan üretim yaptığını söyledi. Aslan, patlamada, biri sokaktan geçen bir vatandaş olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını belirterek, olayla ilgili araştırmaların başladığını belirtti.



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