'Korsan ambulanslar hastayı özele pazarlıyor'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Mehmet Bakar, korsan ambulansların polis telsizi dinleyerek 112 Ambulanslarından önce olay yerine gittiğini söyledi. Bakar, korsan ambulansların hasta ve yaralıları anlaşmalı oldukları hastaneye pazarladıklarını belirtti.



Özel bir ambulansın geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren yaralıyı karga tulumba taşıması ile ilgili görüntüler, özel ambulansların hasta kapma yarışını gündeme getirdi. Hasta kapma yarışı yapan bazı özel ambulansların polis telsizi dinleyerek olay yerine 112 ambulanslarından önce gittikleri ortaya çıktı.



İl Sağlık Müdürü Mehmet Bakar, özel ambulansları periyodik olarak denetlediklerini, şartlara uymayanların ruhsatlarının iptal edildiğini belirtti. Şartları uygun olan bazı ambulansların ise korsan olarak hasta ve yaralılara müdahalede bulunduğunu vurgulayan Bakar, "Zaten bu ambulanslar İstanbul'un her yerinde faaliyet göstermezler. Birkaç yerde kendilerini konumlandırmışlardır. Olay yerine hızlı gitmek için polis telsizi dinliyorlar. Asıl amaç hastaya erken ulaşmak değil orada. Ana mesele hastayı götürecekleri hastaneyle olan ilişkileridir. Ya o hastanenin ambulansıdır. Ya da bazı özel hastanelere hasta pazarlamak gibi bir iştir bu." diye konuştu.



Emniyetin telsiz dinlemeyi engellemediğini söyleyen Bakar, "Biz de engelleyemeyiz." ifadesini kullandı.



Korsan ambulansların yakalandıktan sonra ruhsatlarına el konulduğunu bildiren Bakar, hasta sahipleri şikayet etmediği için bir şey yapamadıklarını vurguladı. Bakar, "Ortada bir şikâyet söz konusu değilse biz bir şey yapamıyoruz. Burada amaç anlaşmış olduğu hastayı götürüp hasta üzerinden prim alması söz konusu olabilir." ifadesini kullandı.



Korsan özel ambulansların vatandaşları fahiş fiyatlarla taşıdıklarını aktaran Bakar, şikayet gelmesi halinde işlem yapılacağını dile getirdi. Bakar, "Vatandaş farkında bile olmadığı için orada fahiş fiyatlarla taşınıyor. Eğer vatandaşımız, kendisini rahatsız edecek bir fiyat istendiği takdirde bunu ispat edebileceği bir fatura söz konusuysa müdürlüğümüze müracaat ettiğinde biz gereken işlemi yaparız." şeklinde konuştu.



Yapılan yanlışların tüm özel ambulanslara mal edilemeyeceğine dikkat çeken Bakar, "Bunlar sadece birkaç ambulanstan ibarettir. Bunu çok geniş bir özel ambulans ağıyla karıştırmamak lazım." diye konuştu.



İstanbul hava ambulanslarına kavuşuyor



İstanbul'da çok kısa bir süre içinde 2 helikopterin hava ambulansı olarak hizmete başlayacağını belirten Bakar, 1 hava ambulansının da kafileye ekleneceğini ifade etti. Hava ambulanslarının daha çok yakın illerden İstanbul'a getirilecek hastaları taşımak için kullanılacağının altını çizen Bakar, "Bütün altyapımızı hazırladık. Yakında helikopterlerimizi gelecek. Gelir gelmez İstanbul'a komşu vilayetlerden sürekli hasta nakli olur. Biz en kısa zamanda hava ambulansımızı aktif bir şekilde kullanmak istiyoruz. " dedi.



Bu doğrultuda bazı hastanelerin bahçelerine helikopter pistleri yapıldı. İstanbul'da hizmet verecek 3 hava ambulansı yakın şehirlerden getirdiği acil vakaları kısa bir süre içinde ilgili hastaneye ulaştırabilecek.

