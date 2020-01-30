Koronavirüsü'nün Çin'in tüm bölgelerine sıçradığı duyuruldu; ölü sayısı 170'e çıktı

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Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra başka ülkelere de yayılan yeni tip Koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı. Tibet'te de ilk vakanın görüldüğü açıklanırken, Çin'in tüm bölgelerinde en az bir kişinin Koronavirüsü taşıdığı duyuruldu.

Çinli yetkililer, 29 Ocak itibariyle ülkede 7 bin 711 vaka görüldüğünü açıkladı. Enfeksiyon en az 16 ülkeye de sıçradı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, WHO) bugün bir araya gelip salgın ile ilgili küresel sağlık acil durumu ilan edip etmeyeceklerini konuşacak.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün yaptığı açıklamalarda, "Son günlerde virüsün ilerlemesinde, özellikle bazı ülkelerde insandan insana bulaşmasında bizi endişelendiren noktalar var" demişti.

BBC'nin aktardığına göre Koronavirüsü'ne karşı bir aşı veya spesifik tedavi bulunmasa da, virüsü kapan birçok kişi hafif belirtiler gösteriyor ve durumu iyileşiyor.

Ancak Koronavirüsü bazı vakalarda akut solunum enfeksiyonlarına sebep olup ölüme yol açabiliyor.