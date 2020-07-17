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Koronavirüs tedavisi gören AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu yoğun bakıma alındı

17 Temmuz 2020 12:57

Koronavirüs testi pozitif çıkan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yoğun bakıma alındığı bildirildi.

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