Koronavirüs tedavisi gören AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu yoğun bakıma alındı

ANKA’da yer alan habere göre, hastanede ilaç tedavisi gören Akbaşoğlu, geçen günlere rağmen tedaviye olumlu yanıt vermedi. Akbaşoğlu, ilaç tedavisine devam etmek üzere yoğun bakım servisine alındı.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı. Akbaşoğlu, "Rutin yaptırdığımız corona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi" demişti.