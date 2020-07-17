Koronavirüs tedavisi gören AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu yoğun bakıma alındı
17 Temmuz 2020 12:57
Koronavirüs testi pozitif çıkan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yoğun bakıma alındığı bildirildi.
ANKA’da yer alan habere göre, hastanede ilaç tedavisi gören Akbaşoğlu, geçen günlere rağmen tedaviye olumlu yanıt vermedi. Akbaşoğlu, ilaç tedavisine devam etmek üzere yoğun bakım servisine alındı.
Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı. Akbaşoğlu, "Rutin yaptırdığımız corona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi" demişti.