Koronavirüs | Yılın ilk çeyreğinde vatandaşın toplam seyahat harcaması 5 yıl geriye gitti

Covid-19’un etkilerinin verilere yansımadığı 2020 Ocak-Mart döneminde 4 milyon 151 bin yurttaş tatile çıkamadı. Çıkabilenlerin harcamaları ise 2019’a göre yüzde 42 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 birinci çeyreğine (ocak-mart dönemi) ilişkin açıkladığı “Hanehalkı Yurtiçi Turizm” verileri, turizm sektörünün pandemiden önceki vehametini ortaya koydu. 2019 Ocak-Mart aralığında 10 milyon 932 bin kişi seyahate çıkarken bu sayı, 2020 Ocak-Mart döneminde 6 milyon 781 bin kişiye geriledi.

Yani Covid-19 pandemisinin henüz etkin olmadığı bu dönemde 4 milyon 151 bin yurttaş tatile çıkamadı. Çıkabilenler de artan pahalılığın etkisiyle harcamasını kıstı. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2020’nin birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41.9 azalarak 4 milyar 61 milyon 93 bin TL’ye düştü.

"Seyahat öncesi yapılan alışveriş yüzde 61.6 azaldı"

TÜİK’in son yıllarda açıkladığı birinci çeyrek hanehalkı yurt içi turizm verileri kıyaslandığında şu sonuçlar dikkat çekiyor: