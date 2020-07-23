Koronavirüs | Yılın ilk çeyreğinde vatandaşın toplam seyahat harcaması 5 yıl geriye gitti

Covid-19’un etkilerinin verilere yansımadığı 2020 Ocak-Mart döneminde 4 milyon 151 bin yurttaş tatile çıkamadı. Çıkabilenlerin harcamaları ise 2019’a göre yüzde 42 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 birinci çeyreğine (ocak-mart dönemi) ilişkin açıkladığı “Hanehalkı Yurtiçi Turizm” verileri, turizm sektörünün pandemiden önceki vehametini ortaya koydu. 2019 Ocak-Mart aralığında 10 milyon 932 bin kişi seyahate çıkarken bu sayı, 2020 Ocak-Mart döneminde 6 milyon 781 bin kişiye geriledi.
Yani Covid-19 pandemisinin henüz etkin olmadığı bu dönemde 4 milyon 151 bin yurttaş tatile çıkamadı. Çıkabilenler de artan pahalılığın etkisiyle harcamasını kıstı. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2020’nin birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41.9 azalarak 4 milyar 61 milyon 93 bin TL’ye düştü.
"Seyahat öncesi yapılan alışveriş yüzde 61.6 azaldı"
TÜİK’in son yıllarda açıkladığı birinci çeyrek hanehalkı yurt içi turizm verileri kıyaslandığında şu sonuçlar dikkat çekiyor:
- - 2020 birinci çeyrekteki seyahat başına ortalama harcama, 2019 birinci çeyreğe göre yalnızca 14 lira arttı. 496 liradan 510 liraya yükseldi.
- - 2020 Ocak-Mart aralığındaki toplam seyahat harcaması ise 5 yıldan da geriye gitti. Seyahate çıkan yurttaş 2016 Ocak-Mart döneminde 4.2 milyar TL harcarken 2020’nin aynı dönem aralığında 4 milyar liraya geriledi.
- - Söz konusu dönem aralığında seyahate çıkan yurttaş, en çok “spor, eğlence, mücevher, halı ve kilim” alanlarındaki harcamasını kıstı. Bu harcamalar 2019’un birinci çeyreğine göre yüzde 67.9 azaldı.
- - Seyahat öncesi yapılan “giyim, ilaç, çanta, kamera” gibi harcamalar da bir önceki çeyreğe göre yüzde 61.6 azaldı.
- - 2020 Ocak-Mart döneminde seyahate çıkanlar 61 milyon 98 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 502 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 2 milyon 161 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.
- - 2019’un aynı dönem aralığındaki konaklama türlerine göre ise yurttaşın “kendi evi”ndeki geceleme sayısı 10 milyon 987 bin idi. “Otel” ise 5 milyon 945 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer almıştı.