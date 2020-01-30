T24 LogoT24 Logo
Dünya

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor; üç ülkede daha rastlandı

30 Ocak 2020 16:09

Aralık ayından beri 170 kişinin yaşamını yitirdiği Koronavirüs Filipinler, Vietnam, Hindistan'da da görüldü. Hindistan ve Filipinler yönetimleri arka arkaya açıklama yaparak kendi ülkelerinde de Koronavirüsü vakalarının tespit edildiğini duyurdu.

Hindistan tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin tedavi altına alındığını ve bu hastanın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, “Çin’deki Wuhan Üniversitesi’nde okuyan bir öğrencide Koronavirüsü tespit edildi. Hasta şu an kontrol altında ve hastanede tutuluyor” ifadesi kullanıldı.

Filipinler tarafından yapılan açıklamada da ülkedeki ilk Koronavirüsü vakasının görüldüğü belirtildi. Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque tarafından yapılan basın açıklamasında, 38 yaşındaki Çinli bir kadının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Çinli hastanın Wuhan kentinden 21 Ocak’ta Filipinler’e geldiği belirtildi.

Vietnam’dan da benzer bir açıklama geldi. Vietnam Sağlık Bakanlığı, Hanoi ve Thanh Hoa’da birer Koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı.

Küresel anlamda panik devam ederken Rusya’dan da flaş bir açıklama geldi. Rus haber ajansı RIA, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na dayandırılan haberde, 30 Ocak’tan itibaren geçici olarak, Çin vatandaşlarına elektronik vize verilmeyeceğini duyurdu.

 

ETİKETLER

vietnamhindistanFilipinlerkoronavirüshabersağlıkdünyaçinrusya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24