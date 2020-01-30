Koronavirüs yayılmaya devam ediyor; üç ülkede daha rastlandı

Filipinler tarafından yapılan açıklamada da ülkedeki ilk Koronavirüsü vakasının görüldüğü belirtildi. Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque tarafından yapılan basın açıklamasında, 38 yaşındaki Çinli bir kadının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Çinli hastanın Wuhan kentinden 21 Ocak’ta Filipinler’e geldiği belirtildi.

Vietnam’dan da benzer bir açıklama geldi. Vietnam Sağlık Bakanlığı, Hanoi ve Thanh Hoa’da birer Koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı.

Küresel anlamda panik devam ederken Rusya’dan da flaş bir açıklama geldi. Rus haber ajansı RIA, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na dayandırılan haberde, 30 Ocak’tan itibaren geçici olarak, Çin vatandaşlarına elektronik vize verilmeyeceğini duyurdu.