Koronavirüs vakalarının yoğun olduğu Londra'da otobüsler ambulans olarak kullanılacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da artan Koronavirüs vakaları nedeniyle bazı otobüslerin ambulans olarak kullanılması planlanıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Koronavirüs vakalarından ağır bir şekilde etkilenen İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi, Londra'da artan hastane başvuruları için çözüm arıyor. Ambulans eksikliğinin giderilmesi için tek katlı otobüslerden koltukların çıkarılıp dört hastaya kadar taşıyabilecek geçici ambulanslar oluşturulması planlandı.

Go-Ahead isimli otobüs şirketi, otobüslerini Ulusal Sağlık Sistemi'ne kiraladı.