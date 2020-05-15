Koronavirüs vakaları Milliyet yazarı Ercan Güven'e şüpheli göründü: Sporcu adama muhtemelen grip etkisi yapacak Koronavirüs ne ki?

Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Milliyet Gazetesi'nin spor yazarı Ercan Güven, Süper Lig ekiplerinden ard arda gelen Koronavirüs vakalarına ilişkin olarak, "Benim olmayan şampiyonluğu kimseye yar etmem" diyen veya “ligden düşmeyelim de isterse dünya yansın” diyen, “yukarda gözünü karartan, aşağıda durumdan vazife çıkaran” birileri, isterse sahaya Koronavirüs bombası atıp bu sezonu iptal ettirebilir" ifadelerini kullandı.

Paranoyaklık yapmadığını belirten Ercan Güven, "Sadece bizim rekabet anlayışımızın “karakterine” ve “özgeçmişine” bakıyorum. Hatırlayın; neler yapmadık ki, kazanmak veya ezeli rakibimizin kazanmasına engel olmak için. Kimimiz “demeçler” verdik, kimimiz “suç” işledik. Şikeyi, teşviki geçiyorum; onlar “pasif agresif” hamleler. Küfür, hakaret ise “sözel”. Favorimiz “fiziksel”.



Şehre gelen konuk takımın oteli önünde davul zurna ile sabahlara kadar konserler mi vermedik...

Taşa mı tutmadık...

Koridorda mı dövmedik, linç etmeye mi kalkmadık? Yaratıcılığımızı konuşturup soyunma odalarına egzoz gazı bastığımız bile olmuştur icabında…

Ve sonunda “nirvanaya” ulaştık...

Bastık tetiğe, takım otobüsünü bile kurşunladık. Şoförü indirip kafileyi olduğu gibi viyadükten düşürecektik ki, kaptan atik çıktı.

Bunların yanında genç ve sporcu adama muhtemelen grip etkisi yapacak, geriye “bağışıklık hediyesi” bırakacak Koronavirüs ne ki?" diye yazdı.