Koronavirüs'ün sıfır noktası Vuhan'da vahşi hayvan yemek yasaklandı

T24 Dış Haberler

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının başlangıç noktası olan Çin'in Vuhan kentinde vahşi ve egzotik hayvan yemek tamamen yasaklandı.

Independent'da yer alan habere göre, Vuhan kentinin yerel yönetimi dün bölgede vahşi hayvan tüketiminin yasaklandığını duyurdu. Yetkililer aynı zamanda Vuhan'ın doğal yaşam koruma alanı ilan edildiğini, hayvanların bilimsel araştırma, nüfus kontrolü, salgın takibi dışında avlanmasının yasak olduğunu duyurdu.

Çin'de de hükûmet, egzotik ve vahşi hayvan yetiştiriciliği ile ticaretinin sonlanması için harekete geçti. Daha önce vahşi hayvanların yeme amaçlı satışını yasaklayan Pekin, çiftçilere ellerindeki vahşi hayvanların kilolarına göre ödeme yaparak alternatif üretime yönlendirecek.

Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve insandan insana bulaşan Koronavirüs, 200'ün üzerinde ülkeye yayıldı.