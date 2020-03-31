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Ekonomi

Koronavirüs'ün piyasaya etkisi sürüyor; altın fiyatlarında son durum ne?

31 Mart 2020 08:18

Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Çin’de görülüp dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs'ten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 615 dolara yükseldi. Koronavirüs'e ek olarak Fed’in geçen günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. 

Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalarda sert yükseliş göstermişti. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın: 521 Lira

Yarım altın: bin 42 Lira

Gram altın: 341 Lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 142 lira

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