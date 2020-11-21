Koronavirüs'ün meslek hastalığı sayılması için partiler uzlaşma sağladı

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi tüm partilerin ortak kararı ile kabul edildi. Ortak yasa teklifi hazırlamak için parti yöneticileri ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir görüşme yapacak.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), yayınladığı açıklamayla, aylardır verdikleri mücadele neticesinde önemli bir adım atılarak, Koronavirüs'ün meslek hastalığı sayılması için partilerin uzlaşma sağladığını açıkladı.

SES açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aylardır iş yerleri önünde yaptığımız eylemler, Mecliste grubu bulunan partilerle görüşmelerimiz, şube/temsilciliklerimizin illerindeki siyasi partileri ziyaretleri, milletvekillerine gönderdikleri mailler, görüşmeleri, hashtag çalışmalarımız neticesinde Covid-19’un meslek hastalığı sayılması yönünde önemli bir adım atıldı.

Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, komisyonda tüm partilerin temsilcilerinin ortak görüşüyle Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı olması konusunda uzlaşma sağlandığını, ortak yasa teklifi hazırlamak için parti yöneticileri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi.

Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleriyle birlikte Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin bütün sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin karşılık bulması için mücadelemiz devam edecek.

Sağlık Komisyonu’nda Covid 19’un meslek hastalığı sayılması için hazırlanması yönünde uzlaşılan yasa teklifinin, geçmiş dönemde yaşamını yitiren ve enfekte olan sağlık emekçileri ile tüm sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan emekçileri kapsayacak şekilde yasalaşması için sürecin takipçisi olacağız."