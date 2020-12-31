Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı Vuhan'da yeni yıl coşkusu

Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı Çin yeni yıla "merhaba" dedi. Virüsün ilk görüldüğü kent olan Vuhan'dan gelen görüntüler Koronavirüs önceki kalabalığı aratmadı.

Maskeli kutlama

Kentte virüs vakasının sıfırlandığı iddia edilirken, meydanda toplanan maskeli gençler kutlama gerçekleştirdi.Yeni yıla giriş sırasında geri sayım için yüzlerce kişinin toplandığı kameralara yansıdı. Öte yandan, 2019’un başlarında ortaya çıkan, 83 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyon 800 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, ilk olarak Vuhan kentinde tespit edilmişti.