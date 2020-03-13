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Dünya

Koronavirüs'ün 1000'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu İtalya'dan bir hemşire anlattı: Yaşadığımız tecrübeyi dünya savaşıyla karşılaştırabilirim

İtalya, virüsün ortaya çıktığı Çin'den sonra en çok etkilenen ülke oldu

13 Mart 2020 10:26

T24 Dış haberler

Yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) en çok görüldüğü ikinci ülke olan İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı. İtalya'da vaka sayısının en çok görüldüğü bölgelerden birinde hastanede hemşire olan Roberta Re, salgın başladığından beri yaşadıklarını "Savaşa benzer bir ortam var" sözleriyle anlattı. 

The Guardian'a konuşan hemşire Re, yakın arkadaşı 59 yaşındaki doktoru Koronavirüs nedeniyle kaybetmesinin ardından salgınla mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı. Emilia-Romagna bölgesinde yaşayan Re, "Bu dünya savaşıyla karşılaştırabileceğim bir tecrübe ama geleneksel silahlarla savaşılabilecek bir savaş değil" dedi. Re, "düşmanı hâlâ tanımıyoruz" dediği Koronavirüs'le ilgili önlemlerin alınması gerektiği ve uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı. 

 

 

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