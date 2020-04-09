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Spor

Koronavirüs'ü yenen eski millî kaleci Rüştü Reçber: 5 yıl önce iyi ki sigarayı bırakmışım

"Bu hayatta en zor şey cahil insanlara laf anlatmaktır"

09 Nisan 2020 11:01

Yeni tip Koronavirüs'ü yenen eski A Millî Futbol Takımı kalecisi Rüştü Reçber, hastalık sürecine ilişkin, "5 yıl önce iyi ki sigarayı bırakmışım" değerlendirmesinde bulundu. 

Reçber Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, “Öncelikle çok teşekkür ederim. Allah'a şükür kurtardık. Yoğun ve uzun bir tedavi süreci yaşadık. Şu an taburcu oldum ve evdeyim. 5 yıl önce iyi ki sigarayı bırakmışım. 15-20 gün daha karantinada kalacağım. Tüm sevenlere iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Reçber, ABD'den dönen ve karantina uyarısına uymadan işe giden eşi Işıl Reçber'in hastalığı kendisine bulaştırdığı iddiasıyla ilgili olarak ise “Bu hayatta en zor şey cahil insanlara laf anlatmaktır. Zaten ne Işıl ne de benim bunlarla uğraşacak zamanımız da yok” mesajını iletti.

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