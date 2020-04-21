Koronavirüs'ü atlatan Britanya Başbakanı Boris Johnson göreve başladı mı?

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Hastanede bir hafta kaldıktan sonra yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) atlatan Britanya Başbakanı Boris Johnson, istirahat günlerini sürdürüyor. 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşen Johnson, resmi olarak göreve dönmemiş olsa da bu hafta ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşecek ve Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü doğum günü için video konferansla kamera karşısına çıkacak.

Başbakanlık, Chequers'ta istirahat eden Johnson'ın günlük raporları topladığını, Britanya'nın Koronavirüs'le mücadelesini takip etmeyi sürdürdüğünü açıkladı. Başbakanlık Sözcüsü, Johnson'ın henüz resmi olarak başbakanlık görevlerini gerçekleştirmediğini söyleyerek dinlenmeye devam ettiğini söyledi. Sözcü, Johnson'ın ABD Başkanı Trump ile telefonda konuşarak geçen hafta gerçekleşen G-7 video konferans görüşmesi hakkında bilgi alacağını söyledi.

Johnson'ın aynı zamanda bugün 94'üncü doğum gününü kutlayan Kraliçe Elizabeth ile video konferans üzerinde kameralar karşısına geçeceği duyuruldu. Johnson, haftalar sonra ilk kez kamera karşısında konuşmuş olacak.

Başbakan Johnson'ın istirahat sürerken Dışişleri Bakanı Dominic Raab, başbakanın görevlerini yerine getiriyor.