Koronavirüs'ü atlatan Mısra Öz: Yoğun bakımda, "Daha yapacak çok işim var, hesap verecekleri o günü görmem gerek" dedim, oğlumu hep yanımda hissettim

Çorlu'da'daki tren kazasında oğlunu ve eşini kaybetmesinin ardından adalet mücadelesi veren Mısra Öz, Covid-19 tedavisi gördüğü ve bir hafta entübe edildiği hastaneden taburcu oldu. Sosyal medyada kendisine verilen destekle ilgili, "Gözlerim doldu, içim titredi, onur ve gurur duydum. Koronayken davamız var, hesap verecekleri o günü görmem gerek dedim. Oğlumu hep yanımda hissettim” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Mısra Öz, babasının, “Kızım baskı altındaydı, stresten bağışıklık sistemi zayıfladı” sözlerine ilişkin olarak, "Haklı. Çünkü ben Covid geçirmeden önce de bağırsaklarımdaki kronik rahatsızlığın atak geçirmesi ile hastaneye yattım. Çorlu’nun 7. duruşmasına gidemedim. Hemen ardından da Covid’e yakalandım. Yıllardır yaşadıklarımız kolay şeyler değil" dedi.

Kendisi yoğun bakımdayken sosyal medyada verilen desteklere karşın gözlerinin dolduğunu söyleyen Öz, "İnsanlarımız çok güzel. Birlik ve beraberlik duygusunu hissetmek ise güven verici. Ben yoğun bakımdayken hep “Ölmek kolay ama benim yaşadığımı aileme yaşatma Allahım. Kaldıramazlar” diye dua ettim. Ardından da daha yapacak çok işim var. Davamız var, hesap verecekleri o günü görmem gerek dedim. Oğlumu hep yanımda hissettim" ifadelerini kullandı.