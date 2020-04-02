Koronavirüs’ü atlatan Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak şirketinde özel odaya yerleşti

Yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) atlatan Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, tedbir amaçlı şirketinde kendisine ait odaya yerleşti. Tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatan Albayrak, "Moraliniz iyi olursa emin olun ki ilaçlarla birlikte daha fazla etki ediyor. Hastane süresince yalnız kaldım. Kimseyle temas etmedim. Bol bol dua ettim." dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Albayrak, "Koronavirüs testimin pozitif çıkmasıyla da iki hafta süren bir hastane süreci yaşadım. Elbette sıkıntılarım oldu. Fakat çok iyi bir sağlık heyeti tarafından tedavime başlandı. Önce ateşim sonra öksürüğüm git gide azaldı. Burada önemli olan insanın psikolojisi. Evde kal, hastanede kalma. Bunu sürekli söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim." dedi.

Taburcu edilmelerinin ardından Şükran Hanım evlerinde kalırken Abdurrahim Albayrak, tedbir amaçlı şirketinde kendisine ait özel odaya yerleşti.