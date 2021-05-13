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Koronavirüs'ü atlatan Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Allah düşmanıma yaşatmasın

13 Mayıs 2021 18:30

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yakalandığı Koronavirüs'ü atlattığını duyurarak; "Zor bir süreçten geçtik. Allah düşmanıma yaşatmasın. " açıklamasını yaptı. 

Sayan'ın 5 Mayıs günü yaptığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Ankara'da tedaviye alınan Sayan'ın bugün yapılan test sonuçları negatif çıktı.

Taburcu olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Sayan, "Başta Başhekim Aziz hocam ve Doç. Dr. İhsan hocam olmak üzere bütün çalışanlara minnettarım. Bu süreçte arayan, dua eden herkesten Allah razı olsun. Zor bir süreçten geçtik. Allah düşmanıma yaşatmasın. Lütfen tedbirlere dikkat edelim. Hayırlı bayramlar" dedi.

 

 

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