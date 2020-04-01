Koronavirüs tüketimi nasıl etkiledi: İnternetten yapılan harcamalar yüzde 14, yemek harcamaları yüzde 42 azaldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tüketicinin tercihlerini de etkiledi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) hazırladığı “Covid19’un Tüketici Harcamalarına Etkisi” adlı raporu, salgının tüketici harcamalarını düşürdüğünü ortaya koydu. Buna göre tüketim, elektronik eşyada yüzde 4, benzinde yüzde 6, kamu/ vergi ödemelerinde yüzde 20, eğitimde yüzde 32 azaldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 13 Mart haftasında 21.3 milyar TL olan banka kartı ve kredi kartı harcaması, 20 Mart haftasında 19.6 milyar TL’ye geriledi. Bir önceki haftaya kıyasla 13 Mart haftasında işlem adedi yüzde 10, harcama tutarı yüzde 3 artarken; 20 Mart haftasında işlem adedi yüzde 14, harcama tutarı yüzde 8 azaldı. Araştırmadaki bazı veriler şu şekilde:

Havayollarında yapılan harcamalar, bir önceki haftaya kıyasla 13 Mart haftasında yüzde 11, 20 Mart haftasında ise yüzde 35 azaldı.

Seyahat acenteleri harcamaları, 20 Mart haftasında yüzde 32 azaldı. Konaklama harcamaları bir önceki haftaya kıyasla 13 Mart haftasında yüzde 11, 20 Mart haftasında yüzde 40 geriledi.

Banka kartı ve kredi kartı ile yapılan harcamalarda önde gelen harcama kalemleri içerisinde yer alan internet üzerinden yapılan alışverişler, bir önceki haftaya kıyasla 13 Mart haftasında yüzde 8 artışla 4.2 milyar TL olurken, 20 Mart haftasında yüzde 14 azalışla 3.6 milyar TL seviyesine geriledi.

Aynı dönemde giyim ve aksesuar harcamaları yüzde 47, yemek harcamaları yüzde 42 ve kumarhane/içkili yerlerde yapılan harcamalar yüzde 53 azaldı.

Hizmet sektörleri yüzde 10, benzin ve yakıt istasyonları yüzde 6, elektrik elektronik eşya, bilgisayar yüzde 4, kamu/vergi ödemeleri yüzde 20, eğitim-kırtasiye-ofis malzemeleri yüzde 32, telekomünikasyon yüzde 6, kuyumcular yüzde 25, kulüp-dernek-sosyal hizmetler yüzde 23, araba kiralama yüzde 32 düştü.