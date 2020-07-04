Koronavirüs toplantısını duştan yaptı, kamerayı kapatmayı unutunca canlı canlı izletti!

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İspanya'da bir belediye meclisi üyesi, Koronavirüs salgını sebebiyle internet üzerinden yapılan toplantıyı dinlerken aynı zamanda duş aldı. Ancak meclis üyesi, kamerasını kapamayı unutunca kendini duş alırken diğer katılımcılara canlı yayınlamış oldu.

Torrelavega'nın belediye meclis üyeleri geçen günlerde ülkedeki yeni Koronavirüs düzenlemeleri ile ilgili toplantı düzenlemek için saat sabah 8'de bilgisayar başına geçti. Toplantıya, bölgede yaşayan birçok kişi ve gazeteci de tartışmaları takip etmek için katıldı.

The Guardian'ın aktardığına göre meclis üyesi Bernardo Bustillo, toplantı uzayınca kızını katılacağı etkinliğe yetiştirip daha sonra da vereceği yüzme dersine gitmeden önce duş yapacak vakti olmayacağından endişe duydu. Bu sebeple bilgisayarını tuvalete taşıyıp, hem duş alıp hem de konuşulanları dinleme kararı aldı. Ancak kamerayı kapatmayı unutan Bustillo, duş alışını konuşmadaki herkese yayınlamış oldu.

Habere göre meslektaşları Bustillo'ya telefonla ulaşmaya çalıştı ancak suyun sesi telefonun çalma sesini bastırdı.

Konuşmadakilerden biri, "Biri çabuk Berni'ye bir şey söylesin" derken bir başka meslektaşı da, "Onu konuşmadan çıkarmanın yolu yok mu?" diye sordu. Belediye başkanı refleks göstererek hızlıca konuşmaya son verdi.

Bustillo, olayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaptıklarının arkasında kötü bir niyet olmadığını söylerken olayı "teknoloji kazası" olarak nitelendirdi.

Bustillo, istendiği takdirde belediye meclisi üyeliğinden istifa edeceğini de ifade etti.