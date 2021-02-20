Koronavirüs testleriyle oynadığı iddia edilen Lazio ikinci lige düşürülebilir!

İtalya Seri A takımlarından Lazio, Koronavirüs testleriyle oynadığı gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Roma ekibinin bu olaydan dolayı bir alt lig olan Serie B'ye düşürülmesi gündeme geldi.

ESPN'in haberine göre, Başkent ekibi Koronavirüs testlerinin sonuçlarıyla oynaması sebebiyle İtalya Federal Mahkemesi'ne sevk edildi. Roma kulübünün, Serie B'ye düşürülme tehlikesi bulunuyor.

Lazio başkanı Claudio Lotito ve kulüp doktorları Ivo Pulcini ile Fabio Rodia, Koronavirüs protokollerini ihlal ettikleri gerekçesiyle savcılar tarafından suçlanıyorlar.



Kulüp ayrıca, asemptomatik bir oyuncuyu da 10 günlük zorunlu karantinaya almadığı gerekçesiyle de suçlanıyor. Kimliği açıklanmayan oyuncunun ayrıca bir Serie A maçında da forma giydiği belirtiliyor.

Sporun adaletine güveniyoruz

Lazio kulüp sözcüsü olan Roberto Rao; "Sporun adaletine inanıyoruz. Bu adalet hakkaniyetli kurumlar içinde sağlanacaktır ve bizim bu tür konulara hiçbir şekilde dahil olmadığımız anlaşılacaktır" dedi.

Lazio daha önce de şike olayları nedeniyle puan silme cezası almıştı.