Koronavirüs testi üç defa pozitif çıkan Bolsonaro gezintiye çıktı, maskesiz sohbet etti

Üçüncü yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi de pozitif çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Başkanlık Sarayı'nın etrafında motosikletle gezintiye çıktı. Gezintinin bir noktasında durup bahçıvanlarla maskesiz bir şekilde görülen Bolsonaro tepki çekti.

AFP'nin aktardığı habere göre, Covid-19 salgını nedeniyle Başkanlık Sarayı'nda izole olan Bolsonaro, Başkanlık Sarayı'nın önünde motosikletle gezerken görüntülendi. Gezinti sırasında duran Bolsonaro maske takmadan bahçıvanlarla sohbet etti. Bahçıvanların da sohbet sırasında maske takmadığı görüldü.

Önlemsiz görüntülerin ardından Başkanlık Sarayı açıklama yapmayı reddetti.

Covid-19 salgınının başından bu yana hastalığı hafife alan açıklamaları nedeniyle eleştirilen Bolsonaro, pozitif çıktıktan sonra izole olmakla ilgili "Buraya kapalı kalmaktan sıkılmaya başladım" ifadelerini kullanmıştı.