Koronavirüs testi pozitif olan biriyle temas eden Britanya Başbakanı Johnson, kendini karantinaya alıyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs testi pozitif olan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığı.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Johnson'ın Koronavirüs testi pozitif bir kişiyle görüştüğü ve kendisini karantinaya aldığı duyuruldu.
Johnson'ın herhangi bir semptom göstermediği ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Açıklamada, Johnson'ın kendisini karantinaya aldığı ve çalışmalarına Başbakanlık Ofisi'nden devam edeceği kaydedildi.
Johnson, daha önce Koronavirüse yakalanmış, Nisan ayında tamamen iyileştiğini duyurmuştu. Ancak Britanyalı sağlık yetkilileri, virüse ikinci kez yakalanan kişilere dair vakaların bulunduğunu hatırlatarak, Başbakan Johnson'ı yeniden hastalığa yakalanabileceği konusunda uyarmıştı.