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Koronavirüs testi pozitif çıkan AKP'li Akbaşoğlu'ndan açıklama

01 Temmuz 2020 08:24

Koronavirüs testi pozitif çıkan AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, “Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı” dedi.

Koronavirüse yakalandığı açıklanan AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, sağlık durum hakkında Twitter hesabından bilgi verdi:

”Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı.Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim.”

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