Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan eşini hastaneden kaçırdı!

Adana’da, Koronavirüs şüphesi nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hükümlü Songül Beyazlat, eşi Onur Beyazlat tarafından hastane önünden kaçırıldı. Polis, firari Songül ile eşi Onur Beyazlat'ı yakalamak için çalışma başlattı.



İddiaya göre, bir süre önce ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan hüküm giyen ve Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Songül Beyazlat, Koronavirüs şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



Sabah saatlerinde hastanenin acil kısmına getirilen kadın, bir anda kendini jandarma aracından attı. Bu sırada hastane önünde bekleyen eşi Onur Beyazlat'a ait minibüse binen Songül Beyazlat, olay yerinden hızla ayrıldı.

Aracı terk edip kaçtılar

Polis ekipleri, Onur-Songül Beyazlat ile birlikte araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Ana cadde ve bulvarlarda önlem alan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracı terk edilmiş halde buldu. Görgü tanıklarından bilgi toplayan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.