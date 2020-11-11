Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 9 tutuklu, Ahmet Altan ve Osman Kavala'ya komşu oldu

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 120 kişi için İstanbul merkezli 12 ilde 29 Ekim'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 81 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, bu operasyonda gözaltına alınanlardan 31'i, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Bu tutuklulardan bazılarının Covid-19 testinin pozitif çıkması cezavinde korkuya neden oldu.

Gözaltına alınanlardan 5'i Koronavirüs testi pozitif olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Independent'te yer alan habere göre, avukat Oğuzhan Topalkara'nın verdiği bilgiye göre tutuklanan 31 kişiden 9'unun Koronavirüs testi pozitif. Topalkara, testi pozitif çıkanlarla negatif çıkanların aynı hücreye konulduğu belirtti.

Kapılara "Dikkat Covid+" yazısı

Operasyon kapsamında gözaltına alınıp tutuklananlar, siyasi tutukluların bulunduğu Silivri 9 No'lu Cezaevi'ne konuldu. Yazar Ahmet Altan, iş insanı Osman Kavala, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı gibi isimlerin tutulduğu kısımda, DHKP-C operasyonunda tutuklananlar getirildikten sonra 3 ayrı koğuşun kapısına "Dikkat Covid+" ibareli uyarıların asıldığı belirtiliyor.

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Ahmet Altan'ın avukatı tahliye başvurusunda bulundu

1502 gündür tutuklu olan yazar Ahmet Altan'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, tahliye başvurusunda bulundu. Çalıkuşu, tahliye başvurusunda müvekkilinin koğuşunun bulunduğu koridorda yer alan 3 hücrede koronavirüse rastlandığını ifade etti ve Altan'ın 70 yaşında olduğunu hatırlatarak tahliyesini talep etti.

Bazı mahkumlara izin verilmişti

Bu yıl mart ayında hazırlanan ve nisan ayında yürürlüğü giren infaz paketinde, Koronavirüs'ün Türkiye'de de yayılması nedeniyle, bazı suçlardan tutuklu olanlar geçici olarak tahliye edilmişti. Verilen izinler en son 30 Eylül'de 2 aylığına uzatılmıştı.

Ancak yazar Ahmet Altan, iş insanı Osman Kavala, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimler, bu izinden faydalanamamıştı.