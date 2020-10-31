Koronavirüs test laboratuvarlarının yüzde 42’si özel

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Covid-19 yetkilendirilmiş tanı laboratuvarları listesi’ne göre, ülkede toplam 330 Covid-19 tanı laboratuvarı bulunuyor. Bu laboratuvarların 191'i Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerine bağlıyken 139’u ise en az 250 TL karşılığı özel hastaneler ile laboratuvarlardan oluşuyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Test laboratuvarlarının neredeyse yarıya yakının ‘özel olması’ devletin sağlık bütçesini özele aktarmasının göstergesi olarak yorumlanabilir. Hıfzıssıhha gibi kurumları kapatarak aşı üretemeyen Sağlık Bakanlığı, kendi laboratuvarlarını da geliştiremiyor.”

Laboratuvarların sayısının ve kapasitesinin yetersiz olduğunu dile getiren TTB Başkanı Fincancı, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Laboratuvarların çok daha gelişkin olacağı koşullar oluşturulabilirdi. Ne yazık ki böyle bir süreç işlemiyor. Buradan kaynaklanan yetersizlik ise doğrudan topluma yansıyor. Türkiye sağlık alanında da sermayenin eline terk edilmiş durumda.”