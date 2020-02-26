Koronavirüs Tesla'yı da etkiledi; iki günde 19 milyar dolar kayıp

Elon Musk’ın kurucusu olduğu Tesla'nın hisseleri, otopilot özelliğine yönelik eleştiriler ve yeni tip Koronavirüs etkisiyle 2 günde 100 dolardan fazla düştü.

ABD’de Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun otopilot güvenliği konusunda eleştirdiği Tesla, dünyayı sarsan Koronavirüs'ün de etkisiyle üst üste iki gün kan kaybetti.

NTV'de yer aşan habere göre, Şirketin hisseleri yüzde 7,3 değer kaybederken, 799.91 dolara gerileyerek 2 Şubat 2020’den bu yana ilk kez 800 doların altını gördü. Piyasa değeri 19 milyar dolar azalan Tesla, buna rağmen General Motors, Ford ve Fiat-Chrysler’i geride bıraktı.

Ne olmuştu?

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, 2018’de Kaliforniya’da Model X ile gerçekleşen ölümlü kazada otopilot özelliğinin kusurlarının etkisi olduğunu açıklamıştı. Kazada Model X aracıyla seyahat eden Apple mühendisi Walter Huang, otopilot modunda yolculuk yaptığı sırada telefonuyla oynamış, aracı şeritten çıkarak bariyerlere çarpmıştı. Tesla’nın sürüş deneyimini kolaylaştırmak için araçlarında yer verdiği ‘otopilot’ sistemi, tam olarak otonom bir sürüş deneyimi vadetmiyor.

Şerit ve trafik takip sistemi yer alan araçlarda otomatik direksiyon da yer alırken, sorumluluğun sürücülerde olduğuna dikkat çekiliyor. Tesla sürücülerinin otopilot modundayken gözlerini yoldan ayırmamaları ve uyumamaları gerekiyor.