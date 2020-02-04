"Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında"

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu (NHS) yetkilileri, Koronavirüs (2019-nCoV) teşhisi konulan hastaların en gencinin 1 aylık bebek; en yaşlısının ise 90 yaşında bir kişi olduğunu açıkladı.



NHS yetkilileri, bugün düzenledikleri basın toplantısında ülke genelinde yayılan Koronavirüs'e ilişkin açıklamalarda bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. NHS yetkilileri, Koronavirüs teşhisi koyulan hastaların en gencinin 1 aylık bebek, en yaşlısının ise 90 yaşında bir kişi olduğunu belirtti. Öte yandan, teşhis koyulan hastaların ortalama 20 gün gözlem altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.



Basın toplantısında soruları yanıtlayan yetkililer, yarına kadar Koronavirüs'e karşı mücadele için Vuhan’a gidecek olan sağlık personeli sayısının 10 bini bulmasını beklediklerini belirtti.

(DHA)