Koronavirüs'ten ölmeden bir yıl önce 'virüsten öleceğini' paylaşmış!

Mardin Derik ilçesinin kırsal Kovalı Mahallesi'nin Tepecik mezrasında oturan, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Çınar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybederken, ilginç bir tesadüf de ortaya çıktı.

Nurettin Çınar'ın, 10 Kasım 2019 tarihinde Facebook hesabında, 'Adına göre nasıl öleceksin?' uygulamasının 'ölümcül bir virüs' yazan sonucunu paylaştığı görüldü.

Nurettin Çınar'ın kuzeni Abdurrahman Çeliker, "Acımız büyük. Ani ölümü bizleri sarstı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlığa bile gidemedik. Sanki kalbine işlenmişti. 11 Kasım 2019 tarihli paylaşımında 'Adına göre nasıl öleceksin' sonucunu paylaşmış. Bu paylaşımını görünce şaşkına döndüm ve çok üzüldüm" dedi. (DHA)