'Koronavirüs'ten ölenlerin cenazeleri yüksek fiyatla yıkanıyor' iddiası; soruşturma başlatıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerinin, dışarıdan gelen bazı kişiler tarafından yüksek ücretlerle yıkandığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Haber Global'de yer alan habere göre, Edremit Devlet Hastanesi morgu gasilhanesinde, bazı kişilerin görevli olmadıkları halde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerini yüksek fiyatlar isteyerek yıkadıkları ve vatandaşlardan para talep ettikleri iddiaları üzerine Edremit Kaymakamlığı harekete geçti.

Kaymakamlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı

İddiaların ortaya atılmasının ardından Edremit Kaymakamlığı, Balıkesir Valiliğinin bilgisi dahilinde soruşturma başlattı. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal da iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, “Konu henüz net değil, araştırıyoruz. Arkadaşlarımız konuyu titizlik ile inceleyecek” ifadesini kullandı.