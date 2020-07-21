Koronavirüs temassız ödemeyi üç katına çıkardı

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre yılın ilk yarısında kartlı ödeme tutarı geçenyılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 500 milyar TL’ye çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle tercih edilen temassız ödeme adedi ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı. Elektronik eşya ve market sektörleri en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörler oldu.

BKM’nin açıkladığı verilere göre toplam kart sayısı ise 245 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi. Haziran sonu itibarıyla Türkiye’de 71.9 milyon adet kredi kartı, 172.9 milyon adet banka kartı bulunuyor. 2019 yılının haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6’lık artış, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış gerçekleşti.