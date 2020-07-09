Solunum sorunu yaşayan Covid-19 hastalarının tedavisinde olumlu sonuçlar gösteren remdesivir adlı ilacın hastane dışında da kullanılabilmesi için içe çekilebilen bir versiyonu üretildi. Hastanede tedavi görmeyen hastaların da kullanabilmesi için üretilen yeni form için kritik denemeler başladı.

The Independent'da yer alan habere göre, Britanya'da sağlık yetkilileri tarafından kullanımına onay verilen iki ilaçtan biri olan ve Avrupa Birliği'nin de acil hastalarda kullanımına yeşil ışık yaktığı Gilead Sciences'ın ürettiği remdesivirin yeni bir versiyonu üretildi. İlacın astım hastalarının kullandığı solunabilen ilaçlar gibi bir versiyonu üretilerek hastane dışında da kullanılması amaçlandı.

Gilead'ın baş sağlık yetkilisi "Elimizdeki bilimsel anlayışa göre Covid-19 enfeksiyonu erken aşamada üst solunum yolunun en yaygın hâli. Remdesiviri doğrudan ilk enfeksiyon bölgesine götürmek daha hedefe yönelik bir tedavi olabilir ve hastanede olmayan hastalar için de iyi olabilir" dedi.

İlacın klinik denemeleri 18-45 yaşları arasında 60 sağlıklı yetişkinde yapılacak.

Araştırmalar, remdesivirin Covid-19 hastasının tedavi sürecini yaklaşık 4 güne indirebildiğini gösterdi.