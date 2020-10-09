Koronavirüs tedavisi süren Trump, bu hafta sonu iki miting yapmayı planlıyor!

T24 Dış Haberler

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi görmeye devam eden ABD Başkanı Donald Trump, yeni test sonuçlarını açıklamayı reddederken cumartesi günü Florida'da bir miting yapabileceğini ifade etti.

Perşembe akşamı açıklamalarda bulunan Trump, "Sanırım cumartesi akşamı mümkün olursa bir miting yapacağız. Bunu hazırlanacak vaktimiz olursa yapacağız" dedi.

ABD Başkanı, Florida'dan sonra pazar günü Pennsylvania'da bir miting düzenleyebileceklerini söyledi.

Fox Nex'tan Sean Hannity, ABD liderine bu hafta Koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığını; yaptırdıysa da sonucun ne olduğunu sordu. Trump, bu soruyu cevapsız bırakırken kullandığı deneysel ilaçları övdü.

Trump'ın söyleşi sırasında sesinin sıkça çatallaştığı ve öksürmek için durduğu görüldü.