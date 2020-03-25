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Koronavirüs tedavisi olan Fatih Terim'den açıklama

25 Mart 2020 19:21

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedaviye alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den açıklama geldi.

Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedavi görmeye başlayan Terim, Twitter hesabından durumuna ilişkin son bilgiyi paylaştı. 

"İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım" ifadelerini kullanan Terim'in paylaşımı şöyle: 

"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum"

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