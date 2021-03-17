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Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Erbaş taburcu oldu

17 Mart 2021 17:00

Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş taburcu oldu.

5 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Erbaş'ın 1 hafta sonra hastanede tedavisine başlanmıştı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah."

Ali ErbaşDiyanetDiyanet İşleri BaşkanıKoronavirüsCovid-19
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