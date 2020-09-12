T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in son testi negatif çıktı

12 Eylül 2020 13:19

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından, hastanede Koronavirüs tedavisi süren Muhittin Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgi paylaşıldı. Açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

muhittin böcekpcr tetinegatifantalyabelediye başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24