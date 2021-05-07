Koronavirüs'te sert dalganın ortasındaki Hindistan'da, hükûmetin 1.8 milyar dolarlık parlamento binası yenileme planı tepki çekti

Koronavirüs salgınının ağır etkilerini yaşayan Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin parlamento binasına 1.8 milyar dolarlık yenileme yapma planı kamuoyunun ve muhalefetin tepkisini çekti.

CNN'de yer alan habere göre, Koronavirüs'ün ikinci dalgasında hastanelerin yetersiz kaldığı, oksijen bulmak sorun yaşanan Hindistan'da hükümetin başkent Yeni Delhi'deki parlamento yenileme projesini sürdürme kararı tepki çekti.

1.8 milyar dolar tutacak renovasyon, salgın nedeniyle diğer projeler dursa da devam etmesi için "zorunlu servis" kategorisine alındı.

Biri annesini Covid-19 nedeniyle kaybeden, iki Hindistan vatandaşı, inşaatın durdurulması için Delhi Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Vatandaşlar, parlamento binalarının 'zorunlu servis' olmadığını, inşaatın Covid'in daha fazla yayılmasına neden olabileceğini savundu. Yüksek Mahkeme, davanın bu ay içinde görülmesine karar verdi.

Yüksek Mahkeme'nin davanın görülmesini ertelemesi üzerine vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda "Konu kamu sağlığıyla ilgili olduğu için ertelenmesi kamunun zararına olacaktır" ifadeleri yer aldı.