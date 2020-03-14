Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Fransa'da ölü sayısı 91'e yükseldi; alarm seviyesi 2'den 3'e yükseltildi

T24 Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamasıyla 'pandemi' ilan edilen yeni tip Koronavirüs'ten (Kovid-19) etkilenen kişi sayısı dünya çapında 145 bini aştı. Dünya çapında 5 bin 429 insan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya genelinde virüse karşı sert önlemler alınmaya devam ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla ülkesinde 'ulusal acil durum' ilan etti. Türkiye, 9 Avrupa ülkesiyle seferlerini durdurdu. Hindistan, ülkeyi ziyarete kapattı.

Salgının başladığı ülke olan Çin'de virüsün yayılma hızı iyice düştü. Ülkede son 24 saatte 11 yeni vaka tespit edildi ve 13 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 3 bin 193'e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 3 bin 610'unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca dün yaptığı açıklamayla Türkiye'deki vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Avrupa'da en ciddi salgının yaşandığı ve ülke genelinde karantina ilan edilen İtalya'da da 17 bin 660 vaka bulunuyor. Ülkede bin 200'den fazla kişi Koronavirüs kaynaklı sebeplerden hayatını kaybetti.

Bugün (13 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da ölü sayısı 91'e yükseldi!

Fransız Sağlık Bakanı Jerome Salomon Fransa'da Koronavirüs nedeniyle alarm seviyesinin 2'den 3'e yükseltildiğini açıkladı. Söz konusu duyuru ülkede salgın nedeniyle ölü sayısının 91'e çıkmasının ardından geldi.

Başbakan Edouard Philippe de cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren bazı yerlerin ziyaretçilere kapatılacağını duyurdu. Eczaneler, marketler, benzin istasyonları, bankalar açık kalmaya devam edecek.

İtalya'da ölenlerin sayısı 1441'e, vaka sayısı 21 bin 157'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip Koronavirüs'ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi

Rusya'da son 24 saatte 14 kişide daha virüs tespit edildi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi, son 24 saatte 14 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylelikle toplam Koronavirüs vaka sayısının 59'a yükseldiğini açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylelikle Rusya'da toplam Koronavirüs vaka sayısının 45'ten 59'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "Son 24 saat içinde 14 Rusya vatandaşında Koronavirüs enfeksiyonu vakası kayıtlara geçti, vakaların 9'u Moskova'da, 1'i Moskova bölgesinde, 1'i Saint Petersburg'da, 2'si Kemerovo ve 1'i Kaliningrad bölgesinde." ifadelerine yer verildi.

KKTC'ye girişler 1 Nisan'a kadar yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar ülkeye girişleri yasakladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "1 Nisan 2020 tarihine kadar, kara, deniz ve hava sınır kapılarından KKTC'ye sadece KKTC vatandaşları ve ülkemizde yasal izinli bulunan kişiler girebilecektir. Bunun dışında kalan kişilerin KKTC’ye girişleri 1 Nisan 2020 tarihine kadar yasaklanmıştır" dedi.

İngiltere'de Koronavirüs ölümleri bir günde iki katına çıktı

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi, Birleşik Krallık sınırları içinde son 24 saatte 11 kişinin daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, böylece toplam ölü sayısının 21'e çıktığını açıkladı.

13 Mart itibarıyla ülkede 32 bin 771 Koronavirüs testi yapılmış, bunların 820'sinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

BBC'ye konuşan bir hükümet kaynağı, önümüzdeki haftadan itibaren kalabalık etkinliklerin yasaklanmasının düşünüldüğünü belirtti.

İngiltere merkezli Jet2 havayolu, virüsün hızla yayıldığı İspanya'ya uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Hollanda'da iki kişi daha hayatını kaybetti

Hollanda'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını hızla yayılırken ülkede 155 yeni vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, toplam vaka sayısının 959'a yükseldiği kaydedilirken, toplam ölü sayısının da 12'ye çıktığı belirtildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanı'nda Koronavirüs tespit edildi

Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi üzerinde yapılan yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıktı.

İtalya'da 2 bakan yardımcısının testi pozitif çıktı

Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, yaptığı yazılı açıklamada, "Birkaç gün önce pozitif çıkan bir şüpheliyle temasım olmuştu. Belirtilerim olduğu ilk andan itibaren kendimi izole ettim. Testim pozitif çıktı. Hemen Sağlık Bakanlığının belirlediği protokolü uygulamaya başladım. Evde de eşim ve çocuğumla yaşadığım yerleri ayırdık" ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre de Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani'nin de yapılan test sonucunun pozitif çıktığı ve Ascani'nin kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

İspanya geneli karantina

İspanya hükûmeti ülkede yayılan Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına aldı.

İspanya şu ana kadar 5232 vaka ile dünyada en çok Koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumunda. Ülkede şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 133 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da ölü sayısı 611'e yükseldi

İran'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e, vaka sayısı 12 bin 729'a yükseldi.

Yunanistan'da ölü sayısı 3'e yükseldi

Yunanistan'da Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

Britanya'da yerel seçimler ertelendi

Britanya'da yerel seçimler ve Londra belediye başkanlığı seçimleri Koronavirüs salgını sebebiyle önümüzdeki seneye ertelendi. Seçim Komisyonu, ülkedeki salgının kampanya sürecini ve oy verme işlemini etkileyeceğini düşündükleri için bu kararı aldıklarını belirtti.

Türkiye'den 9 Avrupa ülkesine uçuşlar durduruldu

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'dan yapılacak uçuşlar iki taraflı olarak durduruldu.

Moritanya'da ilk vaka

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, ilk yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Beyaz Saray doktoru: Trump, Koronavirüs taşıyan ikinci bir kişiyle temasa geçti ancak karantinaya alınmasına gerek yok

Beyaz Saray doktoru, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha sonra yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen ikinci bir kişiyle geçen hafta sonu temasa geçtiğini ancak test olmasına veya karantinaya alınmasına gerek olmadığını ifade etti

Trump geçen hafta Brezilya İletişim Bakanı Fabio Wajngarten ile yemek yemiş, kısa süre sonra Brezilyalı bakanın Koronavirüs taşıdığı tespit edilmişti. Beyaz Saray doktoru Sean P. Conley, Trump'ın Mar-a-Lago'da katıldığı bir akşam yemeği etkinliğinde kısa süreli temasa geçtiği konuklardan birinde de Koronavirüs görüldüğünü duyurdu.