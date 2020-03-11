Koronavirüs'te bugün ne oldu? | ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi

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Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklama ile yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) artık 'pandemi' (küresel salgın) olduğunu duyurdu.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Koronavirüs'ün yayılma hızı ve etkilerinin "alarm verici düzeyde" olduğunu belirterek "Bu nedenle Kovid-19'un pandemi olarak sınıflandırılabileceği değerlendirmesini yaptık" dedi.

DSÖ Başkanı, ülkelerin virüse karşı yeterli adım atmamalarının da alarm verici olduğunu söyleyerek "Her ülke tespit, test, tedavi, izolasyon ve halkını harekete geçirmek yoluyla hâlâ bu pandeminin gidişatını değiştirebilir" diye konuştu.

Şu an 114 ülkede 118 bini aşkın Koronavirüs vakası bulunduğunu ve 4 bin 291 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini bildiren DSÖ Başkanı sayıların daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğünü açıklaması üzerine Türkiye ve dünyada salgına ilişkin endişeler yüksek boyutlara ulaştı.

CNN'in aktardığına göre ABD'de vaka sayısı 1000'e ulaştı böylece Pazar gününden bu yana ABD'deki vakalar 2 katına çıkmış oldu. New York eyaletini yanı sıra 92 vaka görülen Michigan ve Massachusetts eyaletlerinde de acil durum ilan edildi.

10 binden fazla vaka ile Avrupa'nın yeni tip Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkesi olan İtalya'da ülkenin kuzeyinde yürürlüğe sokulan karantina uygulaması, dün ülkenin tamamında başladı. Vatandaşlar marketlere akın ederek stok yapmaya başladı.

İran'da dün 54 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede ölüm sayısı 291'e yükseldi.

Dün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk vaka görüldü. Ülkede eğitime ara verildi ve Bakanlar Kurulu acil gündemli toplandı.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 00.30'da bir basın açıklaması yaparak ülkede ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiğini söyledi. Koca, hastanın 'mahremiyeti' için vakanın hangi şehirde olduğu bilgisini vermedi.

Bugün (11 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Koronavirüs teşhisi konulan İran Sağlık Bakan Yardımcısı iyileşti

25 Şubat'ta Koronavirüs teşhisi konulan Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi, iyileşti. Tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edilen Herirçi, ülke genelinde 300 bin kişilik ekiple sürdürülen Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği’nin yönetilmesi için Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin özel temsilcisi olarak görevlendirildi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, 25 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş ve ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede vaka sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi.

Polonya'da ilk ölüm

Polonya'da bir kişinin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

İspanya'da Eşitlik Bakanı'nda Koronavirüs tespit edildi

İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero’da Koronavirüs tespit edildi. Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias’ın da karantinaya alındı. Gelişmelerin ardından, bütün bakanlara Koronavirüs testi yapılacağı belirtildi.

Öte yandan İspanya'da Madrid bölgesinin başkanı Isabel Diaz Ayuso, İspanyol hükümetinin Madrid'de karantina uygulamayı değerlendirdiğini söyledi. İspanyol hükûmeti çarşamba günü karantina uygulaması planlandığına dair iddiaları reddetmişti.

ABD'nin başkenti Washington'da OHAL

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'küresel salgın' olarak tanımladığı yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle, ABD'nin başkenti Washington DC'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

Bowser, ABD'nin başkentinde 6 yeni Koronavirüs vakasına daha rastlanıldığını bildirdi.

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle tüm ticari faaliyetleri durdurma kararı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

Başbakan Conte, marketler ve eczaneler dışındaki bütün mağazaların kapatılacağını kaydetti.

Ayrıca yetkililerin üretim ve ekonomi için gerekli olmayan tüm şirket departmanlarının çalışmalarını askıya almak zorunda olduğunu kaydeden Conte, müşterilerle 1 metre mesafe güvencesi vermeyen restoranların da kapatılacağını ifade etti.

Slovakya'da OHAL ilan edildi

Koronavirüs vaka sayısının 10 olduğu Slovakya’da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla OHAL ilan edildi.

Fransa'da ölenlerin sayısı 48'e çıktı Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ve vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 15 kişi daha artarak 48'e yükseldiğini belirtti. Vaka sayısının 500'den fazla artarak 2 bin 281'e çıktığını ifade eden Veran, hastalardan 105'inin yoğun bakımda bulunduğu bilgisini paylaştı. Veran, şimdiye kadar virüsün ülkenin tamamına yayılmadığına ve alarm seviyesinin hala 2'inci seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

İtalya'da196 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.

İsveç'te ilk ölüm

İsveç'te Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı açıklandı. Huddinge bölgesinde bulunan Karolinska Üniversite Hastanesi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden kişinin yaşlı bir hasta olduğu belirtilirken, "Hastanın Kovid-19'u ve altta yatan bir hastalığı vardı" denildi.

Öte yandan İsveç'te 477 korona virüsü vakası bulunuyor.

Bulgaristan'da ilk ölüm

Bulgaristan'da virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dün başkent Sofya'daki Pirogov Hastanesi'nde Koronavirüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşındaki bir kadının bugün hayatını kaybettiği açıklandı.

Bakanlar Kurulu'na bağlı Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kadının eşinde de korona virüs tespit edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan son verilere göre 7 korona virüs vakası bulunuyor.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de eğitime mart sonuna kadar ara verildi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de üniversiteler dahil eğitime mart sonuna kadar ara verildi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko eğitime ara verme kararının Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla alındığını duyurdu. Konser ve konferans gibi toplu etkinliklerin de kısıtlandığı Kiev’de alışveriş merkezlerindeki sinema ve eğlence merkezleri de kapatıldı. Ülkede şimdiye kadar yalnızca bir Koronavirüs vakası görüldü.

Belçika'da ilk can kaybı

Çin’den ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü Avrupa’da etkisini arttırıyor. Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona kaynaklı ilk can kaybının meydana geldiği açıklandı. Hayatını kaybeden hastanın 90 yaşında olduğu aktarıldı.

İtalya'dan sonra en çok ölüm İspanya'da

Avrupa’nın tamamında toplam vaka sayısı 18 bini geçerken, İtalya’nın ardından en çok ölümlü vakanın yaşandığı Avrupa ülkesi İspanya oldu. İspanya’da 35 kişi Koronavirüs ile hayatını kaybederken, vaka sayısı bin 600’ü geçti.

Öte yandan, Fransa’da da Koronavirüs nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise bin 700’ü geçti.

Endonezya'da ilk ölüm

Endonezya’da Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı yetkilisi, 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kanada'da 14 yeni vaka görüldü

Kanada'da yetkililer, ülkede 14 yeni Koronavirüs vakasının görüldüğünü, vakalarının çoğunun seyahat öyküsü olduğunu söyledi. Kanada'da şu ana kadar 93 Koronavirüs vakası bulunuyor.

Panama'da ilk ölüm

Panama'da Sağlık Bakanlığı, ilk Koronavirüs kaynaklı ölüm vakasını doğruladı. Ölen kişinin 64 yaşında ve diyabet hastası olduğu belirtildi.

ABD'de pek çok üniversite, internet üzerinden ders yöntemine geçiyor

Koronavirüs vaka sayısının 1000'e ulaştığı ABD'de California, New York gibi virüsün sık görüldüğü pek çok ülkede üniversiteler internet üzerinden ders işleme kararı aldı.