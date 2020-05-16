Koronavirüs'te bugün ne oldu? | ABD'de vaka sayısı bir buçuk milyona yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti. Covid-19 kaynaklı ölümler ise 308 bini aştı.

En çok yeni tip Koronavirüs vakası görülen ülke olan ABD'de 1 milyon 484 bin 285 kişi Covid-19'a yakalandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (274 bin 367), Rusya (262 bin 843), Britanya (236 bin 711), İtalya (223 bin 885), Brezilya (220 bin 291), Fransa (179 bin 506) ve Almanya (175 bin 223) oldu.

Dünyada en çok vakanın tespit edildiği 8. ülke olan Türkiye'de toplam 146 bin 457 vaka tespit edildi ve 4 bin 55 kişi hayatını kaybetti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Koronavirüs'e yakalanan bir milyon 637 bin 112 kişi iyileşti.

Slovenya, Avrupa'da "salgın durumunu" kaldıran ilk ülke oldu. Sınırların yeniden açılmasına da karar verildi. Slovenya'da hükümet, Koronavirüs nedeniyle 12 Mart'tan beri yürürlükte olan salgın durumuna son verildiğini duyurdu.