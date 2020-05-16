Koronavirüs'te bugün ne oldu? | ABD'de vaka sayısı bir buçuk milyona yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti. Covid-19 kaynaklı ölümler ise 308 bini aştı.
En çok yeni tip Koronavirüs vakası görülen ülke olan ABD'de 1 milyon 484 bin 285 kişi Covid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (274 bin 367), Rusya (262 bin 843), Britanya (236 bin 711), İtalya (223 bin 885), Brezilya (220 bin 291), Fransa (179 bin 506) ve Almanya (175 bin 223) oldu.
Dünyada en çok vakanın tespit edildiği 8. ülke olan Türkiye'de toplam 146 bin 457 vaka tespit edildi ve 4 bin 55 kişi hayatını kaybetti.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Koronavirüs'e yakalanan bir milyon 637 bin 112 kişi iyileşti.
Slovenya, Avrupa'da "salgın durumunu" kaldıran ilk ülke oldu. Sınırların yeniden açılmasına da karar verildi. Slovenya'da hükümet, Koronavirüs nedeniyle 12 Mart'tan beri yürürlükte olan salgın durumuna son verildiğini duyurdu.
Bugün (16 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:
Birleşik Krallık genelinde Covid-19 kaynaklı ölümlere 468 kişinin daha eklenidği açıklandı.
Böylece ülkedeki toplam ölü sayısı 34.466'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ayrıca, 3451 kişiye yapılan testlerin pozitif çıktığı ve vaka sayısının 240.161'e yükseldiği bildirildi.
İspanya'da 102 kişi daha hayatını kaybetti
İspanya'da Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 102 artışla 27 bin 561'e çıktı
Kamboçya hastanelerinde aktif vaka kalmadı
Kamboçya Sağlık Bakanlığı, ülkede tedavi göre son Koronavirüs hastasının da hastaneden taburcu edildiğini ve hiç tespit edilen aktif vaka bulunmadığını duyurdu. Ülkede 12 Nisan'dan bu yana hiç yeni vaka tespit edilmedi.
Tayland'da yeni vaka tespit edilmedi
Ülkede işletmeler tekrar açılmata başlamışken Tayland, ülkede son 24 saatte yeni vaka tespit edilmediğini ve Covid-19 kaynaklı ölüm görülmediğini belirtti.