Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Katar'da ilk vaka görüldü

T24 Haber Merkezi

Çin'de ortaya çıkarak dünyada 40'ın üzerinde ülkede görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 2 bin 920 olarak belirlendi. Dünya genelinde vaka sayısı 85 bini geçti.

Dün Meksika, Yeni Zelanda, Litvanya ve Azerbaycan'da ilk yeni tip Koronavirüs vakaları görüldü. Kıbrıs'ta Koroavirüs nedeniyle kuzey (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - KKTC) ve güney (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - GKRY) arasındaki 4 sınır kapısı geçici olarak kapatıldı. GKRY'de 4 kadın Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da dün, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e çıktığı duyuruldu. BBC ise bu rakamın gerçeğin çok altında olduğunu ve virüse bağlı sebeplerden İran'da en az 210 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Ülkede açıklanan 388 yeni tip Koronavirüs vakası bulunuyor.

Avrupa'da en büyük salgının yaşandığı ülke olan İtalya'da ölü sayısı 29'a yükseldi ve ülkede yeni vakalarla beraber toplam 1128 kişiye yeni tip Koronavirüs teşhisi konmuş oldu. Hükûmetin Koronavirüs'e yönelik sıkı önlemler duyurduğu Fransa'da dün 24 saat içinde 20 kişide daha virüs tespit edildiğini açıklandı.

Dün, salgının başladığı Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının 2 bin 837'ye çıktığı duyuruldu. son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 427 kişide Kovid-19 vakası saptandı. Ülkede 79 binden fazla vaka bulunuyor.