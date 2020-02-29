Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Katar'da ilk vaka görüldü

Çin'de ortaya çıkarak dünyada 40'ın üzerinde ülkede görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 2 bin 920 olarak belirlendi. Dünya genelinde vaka sayısı 85 bini geçti.
Dün Meksika, Yeni Zelanda, Litvanya ve Azerbaycan'da ilk yeni tip Koronavirüs vakaları görüldü. Kıbrıs'ta Koroavirüs nedeniyle kuzey (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - KKTC) ve güney (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - GKRY) arasındaki 4 sınır kapısı geçici olarak kapatıldı. GKRY'de 4 kadın Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.
Türkiye'nin sınır komşusu İran'da dün, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e çıktığı duyuruldu. BBC ise bu rakamın gerçeğin çok altında olduğunu ve virüse bağlı sebeplerden İran'da en az 210 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Ülkede açıklanan 388 yeni tip Koronavirüs vakası bulunuyor.
Avrupa'da en büyük salgının yaşandığı ülke olan İtalya'da ölü sayısı 29'a yükseldi ve ülkede yeni vakalarla beraber toplam 1128 kişiye yeni tip Koronavirüs teşhisi konmuş oldu. Hükûmetin Koronavirüs'e yönelik sıkı önlemler duyurduğu Fransa'da dün 24 saat içinde 20 kişide daha virüs tespit edildiğini açıklandı.
Dün, salgının başladığı Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının 2 bin 837'ye çıktığı duyuruldu. son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 427 kişide Kovid-19 vakası saptandı. Ülkede 79 binden fazla vaka bulunuyor.
Bugün (29 Şubat 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle...
Fransa'da 100 vaka doğrulandı: 2 kişi hayatını kaybetti
Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, ülkede 100 onaylanmış Koronavirüs vakası olduğunu açıkladı. Fransa'da şimdiye kadar 73 vaka doğrulanmıştı.
100 kişiden ikisinin öldü, 12'sinin iyileşti ve 86'sının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Dokuz kişinin durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Salomon, gazetecilere salgın hakkında günlük bilgi vereceklerini söyledi.
Irak'ta 5 yeni vaka
Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede beş yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini, dört kişinin Bağdat'ta, bir kişinin ise Babil eyaletinde bulunduğunu duyurdu.
Bakanlık, beş yeni vakanın da İran'a gittiğini ve karantinaya alındığını söyledi.
İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi
İtalya'da Koronavirüs nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 29'a yükseldi.
Resmi makamlardan yapılan açıklamada, son 24 saatte 240 kişide daha Koronavirüs tespit edildiği belirtildi. 50 kişinin iyileştiği duyurulurken, toplam vaka sayısının 1128 olduğu açıklandı.
Gürcistan'da Koronavirüs vakası sayısı 3'e yükseldi
Gürcistan'da Koronavirüs vakası sayısı 3'e yükselirken, virüs şüphesiyle 170 kişinin karantina altına alındığı duyuruldu.
Çin'de ortaya çıkarak dünya ülkelerine yayılan Koronavirüs artış göstermeye devam ediyor. Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Amiran Gamkreldize, Gürcistan'da vaka sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu. Gamkreldize, “Virüs İran'dan dönen bir Gürcistan vatandaşında tespit edildi” diyerek, yeni vakanın ülkede virüs tespit edilen ilk hastayla temasta bulunduğunu belirtti. Gamkreldize, virüs tespit edilen 3 hastanın da durumunun stabil olduğunu bildirdi.
Gürcistan Mülteciler Çalışma Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ekaterine Tikaradze de konuya ilişkin açıklamada bulunarak, “Şu anda Gürcistan'da 170 kişi karantinada tutuluyor” dedi.
Katar'da ilk yeni tip Koronavirüs vakası
Katar, ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu. Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 36 yaşındaki Katar vatandaşının geçen günlerde İran'dan döndüğü ve şu anda durumunun stabil olduğu belirtildi.
Lübnan'da üç yeni vaka
Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede üç yeni tip Koronavirüs vakası daha tespit edildiğini açıkladı. Ülke doğrulanan vaka sayısı 7'ye çıktı.
İran'da Koronavirüs tespit edilenlerle diğer hastaların aynı yere konduğu iddia edilen sağlık ocağı ateşe verildi
İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas şehrinde Koronavirüs tespit edilenlerin bir sağlık ocağına getirilerek hastalarla aynı odalarda tutulduğu iddia edildi. Haberi alan öfkeli kalabalık, sağlık ocağını yaktı. Hürmüzgan Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatıma Nuruziyan, Bender Abbas şehrinde yalan bir haberin yayıldığını ve hiçbir şekilde söz konusu sağlık merkezinde Koronavirüs teşhisiyle yatan hastanın bulunmadığını açıkladı. Koronavirüs teşhisi konan hastaların Bender Abbas şehrinde Şehit Muhammedi hastanesinde belirlenen özel bir alanda karantina altında tutulduklarını söyleyen Nuruziyan, halktan bu konudaki yalan haberlere itibar etmemelerini istedi.
İran'da 9 ölüm, 295 yeni vaka
İran Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 295 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Ülkede Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 43'e yükseldi.
İran'da 100 milletvekiline Koronavirüs testi yapıldı, 5'i pozitif
İran'da 100 milletvekiline Koronavirüs testi yapıldı. İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Güney Kore'de 219 vaka daha tespit edildi
Çin'den sonra Koronavirüs'ün en yaygın olduğu ikinci ülke Güney Kore'de 219 yeni vaka tespit edildi. Ülkede Koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 3 bin 150'ye yükseldi.
Suudi Arabistan'dan çağrı: Lübnan'a gitmeyin
Suudi Arabistan'ın Lübnan Büyükelçiliği, ülkeyi ziyaret edecek Suudi vatandaşlarına ve ülkede yaşayan yabancılara, Lübnan'a yapacakları seyahatleri iptal etme veya erteleme çağrısında bulundu.
BAE'de 167 test de negatif geldi
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dhabi Tour'da hasta olduğu ortaya çıkan iki İtalyan vatandaşıyla temas ettiklerinden şüphelenilen 167 kişiye yapılan testlerden hepsinin sonucu negatif geldi.
Tayland'da vaka sayısı 42'ye yükseldi
Tayland Sağlık yetkilileri, ülkede bir kişide daha yeni tip Koronvirüs tespit edildiğini duyurdu. Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakası sayısı 42'ye yükseldi.
Meksika, üç kişide Koronavirüs tespit ettiklerini doğruladı
Meksika, üç kişide Koronavirüs tespit edildiğini doğruladı. Yapılan açıklamada üç hastanın da kısa süre önce İtalya'da bulunduğu belirtildi. Virüsü taşıdığı tespit edilen üç kişinin de izole edildiği aktarılırken, beş kişilik bir ailenin de gözlem altında tutulduğu bildirildi.
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, halka sakin kalma çağrısında bulunarak, "Bu durumu halledecek kapasitemiz var" dedi.