Koronavirüs talebi artırdı; kilosu 16 bin TL olan arı sütü hasadı başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde işçi arıların, kraliçe arı için ürettikleri, kovanlardan gram gram sağılan ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan, kilosu 16 bin lira olan arı sütünün hasadı başladı.



Üreticiler bu yıl arı sütü rekoltesinin yüksek olduğunu ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle talebin önceki yıllara göre arttığını söyleyerek, kilosunun 16 bin TL'den alıcı bulduğunu söyledi.

Bal üreticisi Murat Çay, arı sütünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği, astım, kanser, kısırlık, unutkanlık, kalp-damar hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıklarına iyi geldiğini söyledi.



Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle arı sütüne talebin arttığını kaydeden Çay, "Geçen yıl kovanlarımızdan 8 kilo arı sütü elde ederken bu yıl yağışlara bağlı olarak çiçek çeşitlerinin fazla olması nedeniyle 15 kilogram elde ettik. Bu süt, şu an gramla satılıyor. Kilosu ise 16 bin TL'ye alıcı buluyor" dedi.