Koronavirüs şüphesiyle hastaneye geldi, maske takmamak için doktorlara direndi!

Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin sonuçlarını beklerken, maske takması gerektiği yönündeki uyarıları dinlemeyen hasta ile doktor arasında geçen diyalog, odadaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

9 Nisan tarihinde Gemlik Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye gelen erkek, gözlem alanına alındı.



Hastaya şikâyetlerinden ötürü Koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları çıkana kadar doktor tarafından, karantina alanına alınan hastaya, çevredeki sağlık çalışanları tarafından maske takması gerektiği söylendi.



Ancak hasta maske takmayı reddetti ve bu konuda ısrar etti. O anlar, odada bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)