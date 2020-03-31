Koronavirüs salgınının merkezi New York'un Valisi Cuomo: Bu virüsü hafife aldık

New York Valisi Andrew Cuomo, "Bu virüsü hafife aldık. Beklediğimizden daha güçlü ve tehlikeli" derken, daha fazla tıbbi malzeme çağrısını tekrarladı.

ABD'deki salgının merkez üssü konumundaki eyaletin, daha fazla tıbbi malzeme ve sağlık personeline ihtiyacı var. New York Valisi, eyaletlerin krizin zirve noktasına vardığında vereceği hazarı azaltmak için ulusal bir strateji çağrısında da bulundu.

Cuoma "Gelin bize New York'ta yardım edin, malzemeleri, eğitimi ve deneyimi getirin ve sonra hep beraber bir sonraki noktaya yardım edelim" dedi.

Cuomo ayrıca, ABD'nin solunum cihazı satın almadaki "etkisiz" yöntemini eleştirdi ve durumu "eBay'de 50 eyalet birden solunum cihazı almak için açık arttırmaya girmeye benziyor" dedi.

New York Valisi, federal hükümetin de devreye girmesiyle fiyatların daha da fırladığını söyledi.

Cuomo'nun CNN sunucusu kardeşi de virüse yakalandı

Kardeşi, CNN sunucusu Chris Cuomo'ya konulan Covid-19 teşhisine de değinen Vali, "Gerçekten çok tatlı, güzel bir insan ve benim en iyi arkadaşım. Buradan alınacak bir ders var. Kritik bir sektörde çalışıyordu. Dolayısıyla dışarıdaydı. Yani dışarı çıkarsanız, hastalık kapma ihtimaliniz çok yüksek" dedi.

Öte yandan New York'ta yaşayan Chris Cuomo, kendisini evinin bodrumunda karantinaya aldığını açıkladı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de 164 bin 610 Koronavirüs vakası bulunurken, 3 bin 170 kişi de virüs nedeniyle yaşamını kaybetti.