Koronavirüs salgınını kontrol altına alınan Almanya'daki iş yeri tartışması Başbakan Merkel'i kızdırdı; "Tehlike çok yüksek"

Almanya'da Koronavirüs'ün kontrol altına alınması üzerine 4 haftadır süren önlemlerde mini açılım üzerine başlayan daha fazla iş yerinin açılması tartışmaları Başbakan Angela Merkel'i kızdırdı. Merkel bu tartışmaların Koronavirüs'le mücadelede varılan başarıyı geriye çevireceği, tehlikesini artıracağı konusunda derin endişe duyduğunu söyledi.

Almanya'da pazartesi gününden itibaren en fazla 800 metre kare büyüklüğündeki küçük ve orta ölçekli iş yerleri yeniden açıldı. Ancak bununla birlikte daha fazla ve büyük iş yerlerinin açılması tartışmaları başladı. Başbakan Merkel bu tartışmalara ilk kez bugüne kadar göstermediği bir sertlikle karşılık verdi. Alman haber ajansı dpa'nın bildirdiğine göre Merkel partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) parti meclisi toplantısında daha fazla açılım tartışmalarını bir "alem havası" olarak niteledi.

Ajansın katılımcılara dayanarak verdiği habere göre, toplantıya telekonferansla katılan Merkel'in, "Bu tartışma alemine dönüşen daha fazla açılım tartışmalarının Koronavirüs'le mücadelede elde edilen başarıyı geriye çevireceği korkusu taşıyorum" dediği belirtildi.

"Tehlike çok yüksek"

Merkel daha fazla iş yerinin açılması tartışmalarının insanların büyük çoğunluğunun sosyal temas yasağına uymamasına yol açacağı yönünde derin endişe taşıdığını söyledi ve daha fazla gevşeme tartışmalarının bir yararı olmadığı uyarısında bulundu.

Salgını kontrol altına alan Almanya normale dönmeye başladı

Almanya'da federal hükûmet eyaletlerle birlikte dört haftadır süren Koronavirüs önlemlerinin çok dikkatli bir şekilde adım adım açılması kararını aldı. Bu karara göre en fazla 800 metre kare büyüklüğündeki küçük ve orta ölçekli dükkân ve mağazalar pazartesi gününden itibaren yeniden açıldı.

Okullar mayıs ayı başından itibaren kademeli olarak açılacak. Hükûmet bu dikkatli önlemlerle normal hayata dönüş yollarını test ediyor.

Hızlı açılım endişesi

Hızlı bir açılımın virüsün yeniden hızla yayılmasına yol açacağı ve önünün alınamayacağı korkusu yaşıyor. 8 ve 9 Mayıs tarihleri bu konuda çok belirleyici kritik bir tarih olarak görülüyor. Dükkânların açılmasıyla virüs bulaşanların 8, 9 Mayıs'ta hasta oldukları anlaşılacak.

Başbakan Merkel eyaletlerdeki daha fazla açılım tartışmalarını, asıl o zaman ekonominin ve okulların geleceğini görecekleri uyarısında bulundu.