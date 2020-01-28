Koronavirüs salgınından 3 ay önce New York'ta salgın tatbikatı yapılmış; senaryodaki virüs 18 ayda 65 milyon kişinin ölümüne yol açıyor

Ekim 2019'da New York'ta bir grup iş insanı, politikacı ve halk sağlığı liderinin bir araya gelerek olası bir küresel salgınla ilgili bir tatbikat yaptıkları ortaya çıktı. Tatbikatta, Brezilya'dan başlayan ve 18 ayda 65 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanan bir yeni tip koronavirüs salgını senaryosu kullanıldı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyanın birçok bölgesine yayılan ve şu ana kadar 106 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınına ilişkin 18 Ekim 2019'da New York'ta bir 'tatbikat' yapıldığı ortaya çıktı.

Haber Türk'ün haberine göre; Dünya Ekonomik Forumu ve John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nin ortaklaşa organize ettiği Event 201 isimli 'tatbikat'a Bill ve Melinda Gates Vakfı ev sahipliği yaptı.

İş dünyası, siyaset ve halk sağlığı alanlarında öne çıkan 15 ismin katıldığı tatbikatta, dünyada başlayacak bir yeni tip koronavirüs salgınının olası sonuçlarının değerlendirildiği bir senaryo üzerine çalışıldı. Son yıllarda artan salgın sayıları ve bunun halk sağlığı üzerindeki etkisi tatbikatın gerekçesi olarak açıklandı.

Tatbikatta kullanılan senaryoda Brezilya'daki bir domuz çiftliğinde başlayan koronavirüs salgını, önce yavaşça Güney Amerika'daki büyük şehirlere yayılıyor ardından havayolu taşımacılığı aracılığıyla Portekiz, ABD ve Çin'e yayılıyor. İlk 1 yıl boyunca aşı bulunamayan senaryo 18 ayın sonunda 65 milyon kişinin öldüğü bir felaket şeklinde sonlanıyor.

Vuhan'da başlayan koronavirüs salgınından yaklaşık 3 ay önce yapılan tatbikat 'salgın önceden biliniyor muydu' tartışmalarına da neden oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan organizasyon yönetimi, tatbikatın bir tahmin olmadığını sadece dünyada yayılabilecek ciddi salgınlara cevap verebilmek ve hazır olabilmek adına düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, tatbikatta kullanılan senaryoda kurgulanan virüsün, şu anda salgına neden olan koronavirüsle benzeşmediği ve 65 milyon kişinin öleceği yönünde bir tahmin yapmanın imkansız olduğu belirtildi.