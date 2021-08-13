Koronavirüs salgınında dördüncü dalganın vurduğu Güney Kore'de şirketlere "uzaktan çalışın" çağrısı

Koronavirüs salgını başladığından bu yana en yüksek günlük Covid-19 vakasının kaydedildiği Güney Kore’de Başbakan Kim Boo-kyum, insanların tatil planlarını küçültmesi ve şirketlerin uzaktan çalışma yöntemine geçmesi yönünde çağrı yaptı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Koronavirüs salgınında dördüncü dalganın yaşandığı Güney Kore’de yüksek bulaşıcılığa sahip Delta varyantı baskın varyant haline geldi.

Hükûmet günlük vakalar artarken henüz dördüncü dalgada pik noktasına gelmediklerini söyledi.

Başbakan Kim, yaptığı açıklamalarda tatilden dönenlerin test yaptırmalarını, şirketlerin çalışanlarına uzaktan çalışma esnekliği sağlaması çağrısı yaptı.