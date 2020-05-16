Koronavirüs salgını sürecinde cezaevinden çıkan 14 kişi Büyükada'daki San Pasifiko Kilisesi'nde 14 gün karantinaya girdi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Koronavirüs salgını sürecinde cezaevinden çıkan 14 kişinin Büyükada'daki San Pasifiko Kilisesi'nin talebiyle burada 14 gün karantinaya girdiğini yazdı. Özkök, bugunkü köşesinde konuya ilişkin kendisine ulaşan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün açıklamasına yer verdi.

Özkök, kilisede kalanların Güney Afrika, Fransa, Kanada, Demokratik Kongo, Filipinler, Şili, Hindistan, Kolombiya, Bolivya, Hollanda uyruklu olduğunu, çoğunun rahip ve rahibelerden oluştuğunu belirtti. 14 kişiden dokuzunun kadın, beşinin erkek olduğunu ifade eden Özkök, adada bazı kişilerin konuyla ilgili eleştirilerine ilişkin Erdem Gül'ün şu açıklamasını aktardı:

“Adalar bütün tarihi boyunca çokkültürlü ve çokinançlı bir yer olarak kalmış. Bugün de böyle. Her gruptan insan var. Ayrıca öyle halkının çoğundan gelen böyle bir tepki de yok. Sosyal medya şehvetiyle ortalığı birbirine katmak isteyen küçük bir çevrenin yaydığı söylenti bu. Tamamen insani bir durum ve insani duyguları olan hiçbir insanın itiraz edeceği bir şey değil.”

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