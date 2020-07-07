Düğünlerde cansız mankenlere talep arttı; "insana benzeyen var mı diye soruyorlar!"

Koronavirüs salgını nedeniyle maske zorunluluğu, sosyal mesafe ve halay yasağı şartıyla izin verilen düğünlerin başlamasıyla takı takmak için kullanılan cansız mankenlere talep arttı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen düğünlerin 1 Temmuz itibarıyla belirlenen şartlar dahilinde yapılmasına izin verildi. Birçok kentte düğünlerde takı takılması için cansız mankenler kullanılmaya başladı. Uygulama, cansız manken üretim ve satışının yapıldığı firmalarda hareketliliğe neden oldu. Beyoğlu Dolapdere'de cansız manken satışı yapan firmalar, hem İstanbul hem de farklı kentlerdeki düğün salonlarından siparişler almaya başladı. Firmalar hazırladıkları cansız mankenleri düğün salonlarına gönderiyor.

''Makyaj ve saç olan cansız mankenler daha çok tercih ediliyor''

Cansız manken üretimi ve satışının yapıldığı bir firmanın yetkilisi olan Beyhan Tufan, "Makyaj ve saç çok önemli. Biz bu anlamda civardaki firmalara yardımcı olmaya başladık. Bir kadın, bir erkek şeklinde siparişlerimiz başladı. Çünkü düğün sezonu başladı. Burada kalite önemli. Hijyen de sağladığı için talep ediliyor. Uzun süre de kullanılabiliyor. İstanbul'daki veya şehir dışındaki düğün salonları bizi arıyor. Biz de daha önce görüştüğümüz kişiler vasıtasıyla düğün salonlarını aramaya başladık. Onlardan da ufak ufak talepler gelmeye başladı. Her türlü görseli gönderiyoruz" diye konuştu.

"Talepler düğün salonlarından geliyor''

Bir hafta öncesine kadar işlerinin durgun olduğunu belirten bir başka firma yetkilisi Cem Sarıyer, "Bu güzel buluş için düğün salonu ve kafeterya sahiplerine teşekkür ediyoruz. Durgunluğumuzun hareketliliğini sağladı. Taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Takılardan sonra silinebilir özelliği olduğundan dolayı hijyenik ürünler. İsteğe göre makyajlı, ten renkli veya farklı renklerle satışlarımız oluyor. Talepler düğün salonlarından geliyor. Bunun yanı sıra kafeteryalardan masalar için siparişler geliyor" ifadelerini kullandı.

''İnsana benzeyen cansız mankeniniz var mı' diye soruyorlar''

Cansız manken satışının yapıldığı başka bir firmanın yetkilisi Fatih Lamuş ise, "Biz cansız mankenlere maskeyle başlamıştık. Maskeden sonra böyle bir şey çıktı. Düğündeki gelin ve damadın birebir yüzüne yakın bir şey yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir talep var. "İnsana benzeyen cansız mankeniniz var mı" diye soruyorlar. Düğün salonları müşterilerine jest yapmak için böyle bir şey istiyor. Sarıyer'den, Bursa'dan arayanlar oldu. Gittikçe de talep artıyor" şeklinde konuştu.